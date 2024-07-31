Воробьев: в Подмосковье откроют еще 7 кластеров в рамках «Профессионалитета»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

«Мы видим, что половина школьников в Подмосковье после 9 класса идет в колледжи (их у нас 37). Поэтому очень важно, чтобы ребята могли приобретать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и становиться профессионалами своего дела. Именно в этом и состоит цель „Профессионалитета“ — обучать молодежь навыкам, которые нужны на современном рынке труда. У нас уже 7 кластеров работают по этой программе. В День знаний запустим 7 новых кластеров, а в 2025 году — еще 3. Новая ступень в образовании, которая позволяет ребятам большую часть времени проводить не за партами, а у станков, получать востребованные компетенции и затем трудоустраиваться на флагманских предприятиях. Уже более 40% студентов наших колледжей обучаются по программам, ориентированным на практику. И мы будем стараться с каждым годом повышать этот показатель», — сказал Воробьев.

Подмосковные ссузы участвуют в программе «Профессионалитет» с 2022 года.

С момента вступления Подмосковья в федеральную программу «Профессионалитет», в регионе создали 7 кластеров — образовательно-производственных объединений колледжей и предприятий. Благодаря этому у студентов появилась возможность не только учиться, но и проходить практику на предприятиях с последующим трудоустройством после выпуска.

Новые кластеры

С началом нового учебного года в Подмосковье откроют три кластера под названием «Машиностроение». Один из них заработает на базе Мытищинского колледжа, в него включат 7 колледжей и 5 организаций. Опорный работодатель — концерн «Калашников».

Кластер «Машиностроение (автомобильная промышленность)» сформируют вокруг Орехово-Зуевского техникума. В его состав включат 9 колледжей и 4 предприятия-работодателя, ключевым из которых станет Ликинский автобусный завод и завод «Тонар».

Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина станет центром кластера «Машиностроение (авиастроение)». В это объединение войдут 4 образовательные организации и 15 предприятий. Главный работодатель — торгово-промышленная компания «Аргус-НВ».

Уже с 1 сентября 2024 года в регионе заработают два кластера «Средства массовой информации и коммуникации». Один из них — на базе Ногинского колледжа. Другой аналогичный кластер будет создан на базе Можайского техникума.

Кластер «Туризм и сфера услуг» заработает на базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске. Опорным работодателем станет «БонГусто», а в состав кластера войдут 12 колледжей и 5 предприятий. Последним кластером станет «Топливно-энергетический комплекс», сформируется на площадке Щелковского колледжа. В него войдут 11 колледжей и 10 организаций, среди которых «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».

Действующие кластеры в Подмосковье

Первые два кластера заработали в регионе в 2022 году. На базе колледжа «Энергия» в Реутове — «Машиностроение». В его сети — 9 ссузов и 8 предприятий. Ведущим работодателем является военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». А Сергиево-Посадский колледж стал центром кластера «Металлургия».

В 2023 году были запущены еще 5 кластеров. На базе Раменского колледжа — «Радиоэлектроника». В него вошли 5 учебных заведений и 5 предприятий. Ведущие работодатели — Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро.

Вокруг Коломенского аграрного колледжа имени Козлова образовали «Агрокластер». В его сеть вошли 4 учебных заведения и 14 предприятий. Опорный работодатель — АО «Озеры». В это же время появился первый кластер «Туризм и сфера услуг». Центром этого кластера стал Красногорский колледж.

Дмитровский техникум стал площадкой, вокруг которой был сформирован кластер «Правоохранительная сфера и управление». В него вошли 7 колледжей и 6 организаций-работодателей, ведущее из которых — «Медико-санитарная часть № 9» Федерального медико-биологического агентства. Кластер «Педагогика» образован на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Истре. В сети — 3 университета и 11 школ. Опорный работодатель — Истринская средняя общеобразовательная школа № 3».

Таким образом, с сентября в Подмосковье будет уже 14 кластеров, которые объединят в том числе 36 профессиональных образовательных учреждений. По числу кластеров регион будет занимать 2 место в стране.

Для учащихся в рамках «Профессионалитета» создадут 52 мастерские, в их число войдут «Лаборатория бронирования перевозок и услуг», «Фрезерный производственный участок» и «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов», а также учебный полигон «Эксплуатация воздушных линий электропередачи».