Подписано соглашение об установлении в Подмосковье размера минимальной зарплаты

29 октября 2025 года было подписано соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между правительством региона, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области, устанавливающее минимальную заработную плату в размере 24 500 рублей с 1 ноября 2025 года для работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Размер минимальной зарплаты в Московской области обеспечивается:

организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, — за счет средств бюджета региона, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями — за счет собственных средств.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области и не имеющие возможности выполнять условия соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к соглашению не представят в министерство социального развития Московской области мотивированный письменный отказ от присоединения к нему,

то указанное соглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.

К мотивированному письменному отказу в обязательном порядке должны быть приложены: