В Подмосковье Росгвардия провела чемпионат по стрельбе

Чемпионат по стрельбе, приуроченный к 10-летию ведомства, прошел в Главном управлении Росгвардии по Московской области. В соревнованиях участвовали около 30 сотрудников из пяти команд подразделений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Соревнования продолжались несколько дней. Участники выполняли упражнения по стрельбе из снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В первый день снайперы и автоматчики поражали цели на дистанции 300 и 100 метров соответственно. Во второй день росгвардейцы выполняли два зачетных упражнения из боевого пистолета: скоростную стрельбу с 25 метров с переносом огня по фронту и сменой магазинов, а также стрельбу на точность для набора максимального количества баллов.

В командном зачете победил ОМОН «Пересвет». Серебро завоевали офицеры СОБР «Булат», третье место заняла команда СОБР «Гюрза». Победителям и призерам вручили грамоты, кубки и медали.

Лучшие стрелки представят подмосковное управление на чемпионате Центрального округа. В ведомстве отметили, что полученный опыт поможет сотрудникам при выполнении служебных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.