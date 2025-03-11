В Подмосковье рекомендуют не выходить на тонкий лед водоемов

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко сообщил, что в связи с резким потеплением лед на водоемах, несмотря на его толщину, начал кристаллизоваться, из-за чего он стал рыхлым и более опасным. Поэтому спасатели продолжают проводить профилактические беседы с любителями подледного лова и настоятельно просят отказаться от опасной рыбалки.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам не выходить, а тем более не выезжать на ледяную корку на автомобилях. Специалисты объяснили, что сейчас ледяной покров на водных объектах региона может с трудом сохранять необходимую толщину, но при он будет оставаться опасным. Переменчивая погода, перепады температур, яркие солнечные лучи, сильные течения и растаявший снег оказывают влияние на прочность ледяной поверхности. Такие явления быстро превращают лед в рыхлую и ненадежную массу, из-за которой человек легко может провалиться в холодную воду. Спасатели предупредили, что весенний ледяной панцирь не трещит как зимний, а просто рассыпается под ногами, поэтому оказаться в ледяной ловушке человек может внезапно. Кроме того, в ходе рейда специалисты разговаривали с рыбаками и вручали им памятки с правилами поведения на водных объектах в весенний период и с номерами экстренных служб», — рассказал Александр Проценко.

Заместитель начальника части добавил, что подобные мероприятия проводятся регулярно в разных уголках Московской области, однако специалисты не ограничиваются памятками и беседами. Работники ПСП ПСЧ-215 подготовили новый шутливый видеоролик на злободневную тему, где спасатели призывают граждан не рисковать жизнью, не выходить и тем более не выезжать на транспорте на весенний лед. Специалисты надеются, что это поможет уменьшить количество несчастных случаев и трагедий на водоемах региона.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.