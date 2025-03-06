В Подмосковье разрабатывают пробиотики нового поколения

Ученые научного исследовательского центра холдинга «СОЮЗСНАБ» разработали систему взаимодействия 22 видов штаммов, которая обеспечивает их согласованную работу в составе пробиотического комплекса. Она исключает конкуренцию между бактериями, усиливает их полезные свойства для иммунитета человека, улучшая пищеварение, микрофлору, снижая воспаления, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Данная математически выверенная модель позволяет заранее предсказать взаимодействие микроорганизмов, обеспечивая их сбалансированную работу без конкуренции. То есть этот подход анализирует поведение микроорганизмов еще до создания состава, в отличие от метода, где штаммы подбираются путем проб и последующих корректировок. Таким образом ученые холдинга создали пробиотический комплекс, в состав которого входят 22 вида бактерий, работающих не конкурируя, а дополняя друг друга, что повышает их общую эффективность.

Для подтверждения результативности данного научного подхода планируется запуск клинических исследований. После чего пробиотические комплексы нового поколения займут прочные позиции на рынке пищевой отрасли. Холдинг «СОЮЗСНАБ» является одним из лидеров в стране по производству и поставке сырья для всей отрасли пищевой промышленности, обеспечивая более 7,5 тыс. предприятий в мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.