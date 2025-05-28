В Подмосковье рассказали об обязательной маркировке и учете пчелосемей

В соответствии с правилами осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, утвержденными постановлением правительства РФ от 5 апреля 2023 года № 550, пчелы подлежат обязательному групповому маркированию и учету. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяйствующие субъекты всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства (ЛПХ), обязаны внести данные о пчелосемьях в систему ФГИС ВетИС (компонент «Хорриот») не позднее 1 сентября 2025 года. Для маркирования ульев используется специальное табло, которое закрепляется на внешней конструкции. Оно должно быть читаемым с расстояния не менее 3 метров.

С начала года специалистами Государственной ветеринарной службы, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, в систему «Хорриот» внесены данные о более чем 1 тысячи пчелосемьях, при этом основная часть пчел находится в частном секторе.

В ведомстве отметили, что содержание пчел требует регулярного обслуживания ульев, включая контроль их состояния, своевременное обновление маркировочных знаков и актуализацию данных в учетной системе. Соблюдение установленных требований обеспечивает контроль за перемещением пчелосемей, что способствует профилактике заболеваний и повышению эффективности пчеловодства.

Уточнить подробную информацию о системе учета «Хорриот», а также задать другие вопросы в сфере ветеринарии можно по номеру колл-центра региональной ветслужбы: +7 (495) 668-01-25 ежедневно 9:00–21:00. В остальное время поможет электронный помощник «Вита».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.