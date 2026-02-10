В Подмосковье рассказали о порядке уборки снега во дворах

В период сильных снегопадов в Подмосковье на уборку территорий ежедневно выходит максимальное количество спецтехники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для уборки снега в Московской области используются мини-погрузчики, ручные роторы, мотощетки, самосвалы, погрузчики и тракторы с отвалом и щеткой.

Согласно регламенту, в первую очередь очищаются входные группы подъездов и лестницы, а также прокладываются пешеходные пути к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам. Затем тяжелая техника выходит на внутриквартальные проезды, чтобы обеспечить проезд личного транспорта и машин экстренных служб. В последнюю очередь убираются детские и спортивные площадки, а также парковки.

Жители могут сообщить о неубранном снеге в свою управляющую организацию, через портал Единой диспетчерской службы Московской области или в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.