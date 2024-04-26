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В Подмосковье рассказали о наилучшем времени посадки огородных культур

С приближением теплых дней дачники и огородники региона все больше задумываются о том, когда лучше приступить к посадке овощей на своем участке, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Основной показатель для начала посевного сезона — температура грунта. Не менее важным условием выступает и уровень освещения. Так, теплолюбивые растения следует высаживать после весенних заморозков. Географическое расположение региона и его климатические особенности позволяют уже в мае приступать к возделыванию почвы.

В первой декаде мая можно сеять редис, морковь, салат, шпинат, петрушку, укроп и горох.

При прогреве почвы выше 8 градусов можно высаживать картофель, а во второй половине мая — свеклу.

В конце мая — начале июня, когда тепло полностью установится, можно снять в грунт томаты, сладкий перец, огурцы, баклажаны и бахчевые культуры, районированных сортов для выращивания в нашей климатической зоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.