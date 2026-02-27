В Подмосковье работают более 5 тыс социально ориентированных НКО

Более 5 тыс социально ориентированных некоммерческих организаций работают в Московской области и оказывают помощь уязвимым категориям жителей. О направлениях их деятельности и мерах поддержки в день НКО 27 февраля сообщили в регионе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области действует свыше 5 тыс социально ориентированных НКО. Они помогают семьям в трудной жизненной ситуации, пожилым людям, детям-сиротам и людям с инвалидностью, развивают инклюзивные программы, содействуют трудоустройству и оказывают психологическую поддержку. Проекты региона входят в топ-100 лучших инициатив Фонда президентских грантов.

Руководитель ресурсного центра по поддержке СО НКО на базе «Центра инноваций социальной сферы» Московской области Ольга Баширова отметила, что ключевыми задачами организаций остаются адресная помощь и развитие устойчивости.

«СО НКО — это двигатели социальных изменений. Для стабильной работы им необходимы компетенции, понимание грантовых процедур и умение адаптироваться к изменениям законодательства», — пояснила Баширова.

По ее словам, НКО чаще всего обращаются в ресурсный центр по вопросам регистрации в Минюсте, внесения изменений в устав, смены руководителя, раздельного учета средств, получения налоговых льгот и привлечения доноров. Центр предоставляет бесплатные консультации по юридическим и финансовым вопросам, проводит вебинары и предварительную экспертизу заявок на гранты.

В 2025 году эксперты организовали 50 онлайн-семинаров и провели более 700 консультаций. Среди успешных проектов последних лет — «Мастерская Надежды» центра «Теплый прием», вошедшая в число 100 лучших проектов Фонда президентских грантов, а также инициативы «Знания ценою в жизнь» Российского Красного Креста и «В фокусе — жизнь!» организации «Помощь больным муковисцидозом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.