В Подмосковье провели вебинар по профилактике радикализации подростков

Обучающий вебинар по раннему выявлению признаков радикализации у детей и подростков прошел 27 марта в Подмосковье. В онлайн-мероприятии приняли участие более 150 специалистов семейных центров и органов социальной защиты региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Вебинар «Маркеры отклоняющегося поведения детей и подростков» организовал центр инноваций социальной сферы Подмосковья. Участниками стали руководители и сотрудники семейных центров помощи семье и детям — психологи, социальные педагоги и специалисты по работе с семьей.

Спикером выступил преподаватель ЦИСС, эксперт по юридической психологии и психолог экстренной линии для детей Михаил Агафонов.

«В условиях современных вызовов ранняя диагностика радикализации у детей и подростков становится ключевым фактором предотвращения трагедий. Определение видимых и поведенческих сигналов позволяет специалистам оперативно реагировать и защищать подростков от роковых ошибок», — пояснил эксперт.

По его словам, насторожить должны заявления о готовности к насилию, поиск оружия или инструкций по нападению, использование радикальной символики, выраженная агрессия или суицидальные намерения, а также систематическое сокрытие активности и координация через анонимные каналы.

После вебинара участникам направили методические материалы с перечнем тревожных маркеров. К ним отнесли резкие изменения в поведении, изоляцию, вовлечение в закрытые интернет-сообщества, распространение радикальных идей и формирование «черно-белого» восприятия мира.

Разработчики подчеркнули, что оценка риска должна быть комплексной. При низком уровне рекомендована психологическая поддержка и работа с семьей, при умеренном — междисциплинарная оценка и психотерапия, при высоком — срочное вмешательство с привлечением полиции, органов опеки и профильных специалистов.

Специалист по социальной работе семейного центра «Преображение» Марина Гаврилина отметила, что полученные знания помогут эффективнее выстраивать работу с трудными подростками и семьями, находящимися на социальном сопровождении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.