В Подмосковье провели семинар по допобразованию детей

Семинар-совещание для представителей частного сектора прошел 19 марта в Московской области. Участники обсудили требования к оказанию услуг дополнительного образования детей и участие негосударственных организаций в социальном заказе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Министерство образования Московской области совместно с территориальным отделением по городскому округу Пушкинский союза «Содействие женскому предпринимательству» проекта «Нежный бизнес РФ» провели семинар-совещание для представителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей. Встречу посвятили вопросам оказания услуг дополнительного образования детей в рамках Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.