В Подмосковье провели мероприятие по итогам проекта «Лица дружбы»

На площадке Государственного университета просвещения состоялось мероприятие по итогам реализации проекта «Лица Дружбы». В рамках мероприятия состоялся показ презентационных материалов с лучшими практиками побратимских отношений школ-участников проекта и концертная программа. Мероприятие прошло в очном и онлайн-форматах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект «Лица дружбы» направлен на активное вовлечение школ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское образовательное и культурное пространство. В рамках проекта проводятся марафоны, открытые уроки, конкурсы и другие мероприятия, направленные на выстраивание мостов дружбы, обмен опытом между общеобразовательными организациями.

Учебные заведения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей находятся под шефством школ из 81 региона России. Школы участвуют в ремонтно-восстановительных работах, поставках оборудования, помогают в организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях.

В Московской области таких школ 34, 24 из которых являются побратимами образовательных организаций ДНР, а 10 — ЛНР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.