В Подмосковье провели более 200 экомероприятий за год

В Московской области в 2026 году прошло более 200 мероприятий по экологическому просвещению, участие в них приняли свыше 270 тыс. жителей. 15 апреля, в День экологических знаний, в регионе продолжается прием заявок на Ярмарку экологических проектов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

День экологических знаний отмечается 15 апреля. Праздник был учрежден в 1992 году на конференции ООН и направлен на повышение экологической грамотности и формирование бережного отношения к природе.

Министерство экологии и природопользования Московской области развивает современные форматы экопросвещения. В регионе шестой год подряд проходит Ярмарка экологических проектов, которая ежегодно привлекает все больше участников с авторскими инициативами. В настоящее время идет прием заявок, он продлится до 26 апреля.

«Уже 6 год в регионе проводится Ярмарка экологических проектов, которая собирает с каждым годом все больше участников с уникальными экологическими инициативами. Сейчас мы проводим отбор заявок, который завершится 26 апреля. Так что, еще не поздно прислать нам свою идею», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Кроме того, ведомство активно взаимодействует с муниципалитетами. С начала года в экологических акциях приняли участие более 270 тыс. человек.

«На этом останавливаться не будем: в 2026 году планируем также проводить уникальные мероприятия и повышать вовлеченность жителей в вопросы экологии», — дополнил Виталий Мосин.

Ранее на XVII Международном форуме «Экология» заместитель министра экологии и природопользования Московской области Денис Савченков представил доклад о применяемых в регионе форматах экопросвещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.