В Подмосковье провели 2,1 тыс исследований яиц с начала года

С начала года специалисты региональной Государственной ветеринарной службы, подведомственной министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, провели более 2,1 тыс. диагностических исследований яиц, отобрано свыше 1,5 тыс. проб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении исследований применяются органолептические измерительные методы, где определяется запах и цвет продукта, консистенция и соотношение отдельных частей белка, а также овоскопия — установление мелких трещин и проверка состояния белка и желтка. Всего в Подмосковье действует 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых трудится 123 высококвалифицированных специалиста.

В ведомстве отметили, что во избежание покупки контрафакта приобретать пищевую продукцию можно только в санкционированных местах торговли, где продажи производятся с полным комплектом документов, подтверждающих происхождение и содержащих информацию о товаре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.