В Подмосковье проведен мониторинг работы летнего лагеря дневного пребывания

Фото - © Партийцы осмотрели помещения и игровые зоны, ознакомились с досугово — образовательными программами, режимом и распорядком дня/Ирина Паленова

В Можайском городском округе продолжается мониторинг организации летнего отдыха детей. В рамках партийного проекта «Новая школа» был проведен мониторинг работы летнего лагеря дневного пребывания, организованного на базе школы № 1 г. Можайска, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева.

С готовностью пришкольного лагеря ознакомились депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, председатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Лидия Афанасьева и депутаты фракции.

Партийцы осмотрели помещения и игровые зоны, ознакомились с досугово — образовательными программами, режимом и распорядком дня. Также проверили наличие и исправность спортивного и игрового оборудования, ограждений, конструкций и сооружений на площадках. Особое внимание уделили обеспечению комплексной безопасности, в том числе соблюдению мер пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

«Работа пришкольных лагерей — это отличный помощник родителям в летнее время. Ведь ребенок занят, накормлен, всегда под присмотром, а не слоняется без дела по улицам. В лагерях уделяется особое внимание физической активности, развитию творческого потенциала ребенка и совместной деятельности. А первоочерёдная задача взрослых — сделать детский отдых максимально комфортным и безопасным», — отметил Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.