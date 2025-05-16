В Подмосковье прошло заседание жюри конкурса экологических проектов

В Московской области завершилось рассмотрение заявок в рамках ярмарки экологических проектов. Цель конкурса в том, что авторы — будь то индивидуальные участники, коллективы, представители образовательных учреждений, некоммерческих организаций или бизнеса — подают свои проекты, направленные на решение экологических проблем или на продвижение принципов устойчивого развития и бережного отношения к природе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Члены жюри встретились лично, чтобы в формате живой дискуссии рассмотреть работы, вышедшие в финал, и определить победителей в каждой из представленных номинаций. Обсуждение проходило активно, каждый проект был детально разобран, что позволило сформировать объективную оценку. В 2025 году на конкурс было подано 180 заявок. В рамках 5 номинаций были отобраны 10 лучших проектов, демонстрирующих наиболее значимый экологический потенциал.

«На конкурс поступило большое количество заявок. Выбирать было сложно. Поэтому мы присудили несколько гран-при и специальный приз за визионерство и взгляд в будущее», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Основными критериями при оценке заявок были оригинальность идеи, ее обоснованность, практическая применимость и инновационность. «Мы ориентировались на проекты, сочетающие научную новизну, технологическую эффективность и потенциал масштабирования», — подчеркнул председатель комиссии Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие».

Победители ярмарки будут представлены 6 июня в парке им. Л. Толстого, г. о. Химки. Мероприятие станет площадкой для демонстрации перспективных экологических решений и обмена опытом между учеными, бизнесом и государственными структурами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.