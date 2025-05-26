В Подмосковье прошло совещание по вопросам кадетского образования

23 мая в кадетской школе городского округа Люберцы прошло региональное совещание директоров школ Московской области, реализующих программы кадетского образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие 66 руководителей образовательных организаций, в которых действуют кадетские и предкадетские классы. Основной темой совещания стало обсуждение проекта единого регионального стандарта для кадетских классов.

Участники рассмотрели ключевые вопросы: кто такой кадет сегодня, каковы критерии открытия кадетских классов, какие требования предъявляются к обучающимся при отборе, как должна быть организована интеграция учебных планов, внеурочной деятельности и дополнительного образования. Отдельное внимание уделили эффективности работы кадетских классов и показателям, по которым она будет оцениваться.

Также обсуждались вопросы профориентации и практико-ориентированного обучения, взаимодействия с вузами и силовыми структурами, организации учебных занятий на базах технопарков, музеев и воинских частей.

В ходе совещания было заявлено о проведении в регионе ряда знаковых мероприятий: зонального и регионального этапов кадетского слета, кадетского бала, а также конкурса «Лучший кадет года».

Совещание стало важным шагом на пути к формированию единого подхода к кадетскому образованию в Подмосковье, направленного на воспитание ответственных, дисциплинированных и патриотично настроенных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.