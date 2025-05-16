В Подмосковье прошло обучение членов апелляционной комиссии к ГИА-2025

В пятницу в Московской области прошло обучение членов апелляционной комиссии, которое стало важным этапом подготовки к государственной итоговой аттестации в основной период 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие представители министерства образования Подмосковья, сотрудники регионального центра обработки информации КУРО и более 40 членов апелляционной комиссии.

Обучение было направлено на ознакомление участников с актуальными документами, регламентирующими рассмотрение апелляций, а также включало практикум по оформлению необходимых форм. Члены комиссии получили подробные инструкции по алгоритму действий при рассмотрении апелляций, обсудили возможные сложные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы с апеллянтами.

Кроме того, в ходе мероприятия были подведены итоги работы апелляционной комиссии Московской области в досрочный период 2025 года.

Рассмотрение апелляций участников экзаменов проходит с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для этого в регионе оборудованы 16 удаленных пунктов, работа которых координируется из основного пункта рассмотрения апелляций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.