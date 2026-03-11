В Подмосковье прошли тактико-специальные учения спецподразделения Росгвардии

сегодня в 18:07

Сотрудники СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области провели комплекс тактико-специальных учений, направленных на совершенствование навыков ликвидации вооруженных преступников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Условные преступники, оказавшие вооруженное сопротивление, попытались скрыться на автомобиле. Росгвардейцы продемонстрировали слаженные действия по оперативному блокированию транспортного средства и отработали навыки подавления противника огнем и досмотр автомобиля.

Отдельным важным эпизодом стала отработка мер по оказанию первой медицинской помощи условно раненому сотруднику и его последующей эвакуации из опасной зоны.

Учения подтвердили готовность спецподразделения подмосковного главка Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач в условиях, максимально приближенных к реальным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.