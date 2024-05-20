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В Подмосковье прошли антитеррористические учения для сотрудников лагерей и школ

В Московской области всероссийские антитеррористические учения были проведены 20 мая на 1 680 объектах и охватили около 1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Министерство образования и Главное управление региональной безопасности Московской области, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, студенты, ученики и сотрудники образовательных организаций совместно отработали действия при внештатных ситуациях. Например, при возможном вооруженном нападении или обнаружении взрывного устройства. Отдельно был отработан порядок эвакуации из учебных учреждений.

Протестировали также системы, обеспечивающие безопасность — охранная сигнализация и система управления эвакуацией сработали без задержек, видеонаблюдение круглосуточно продолжает работу на всех территориях образовательных учреждений.

Особое внимание на учениях было уделено отработке взаимодействия администраций школ с силовыми структурами при потенциальных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.