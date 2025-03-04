В Подмосковье прошла церемония посвящения в наставники «Движения Первых»

Во Всероссийский день наставников в доме «Первых» прошло значимое событие — посвящение в наставники «Движения Первых». 21 участник получил почетный статус наставника, подтвердив свою готовность поддерживать молодежь и передавать ей ценности движения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Церемония стала важным этапом в развитии наставничества в Подмосковье. Члены регионального совета наставников-экспертов провели торжественный ритуал, во время которого участники произнесли кодекс наставников и получили наградные знаки.

«Наставник в «Движении Первых» — это не просто статус, а большая ответственность. Это человек, который личным примером воспитывает молодежь, разделяет с ней ценности и помогает раскрывать потенциал», — отметили организаторы мероприятия.

Вторая часть церемонии была посвящена флагманскому проекту «Хранители истории». Участники отрядов из Ленинского, Пушкинского и Красногорского городских округов дали клятву и официально вступили в ряды хранителей, чтобы продолжать изучать и сохранять историческое наследие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.