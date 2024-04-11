В Подмосковье прошла сессия для советников директоров по воспитанию

В Государственном университете просвещения состоялась региональная стратегическая сессия для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В мероприятии приняла участие председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

В рамках сессии советники СПО разработали и презентовали свои проекты, а также получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях».

Московская область создала единое пространство для развития детских общественных объединений с учетом важных воспитательных процессов. В большинстве школ Подмосковья уже открыты первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». В настоящее время ведется активная работа по открытию первичных отделений в учреждениях СПО.

От советников по воспитанию и их индивидуального подхода к вовлечению школьников и студентов в активную деятельность во многом зависит социализация подрастающего поколения.

Всем участникам пожелали не останавливаться на достигнутых успехах, реализовывать новые проекты и не угасать в своей нелегкой работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.