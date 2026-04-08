В Подмосковье прошел второй этап конкурса «Учитель года»

В Подмосковье состоялся второй день областного конкурса «Учитель года Подмосковья», в рамках которого педагоги провели конкурсные уроки в незнакомых классах. Участники продемонстрировали методическое мастерство и умение быстро адаптироваться к ученикам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во второй конкурсный день педагоги прошли испытание «Урок». Темы занятий определялись календарно-тематическим планированием и рабочими программами по предметам. При этом уроки проходили в незнакомых классах без предварительного знакомства с учениками, что требовало от конкурсантов быстрой адаптации к новому коллективу.

Учителя использовали разнообразные методические подходы: проблемный диалог, игровое моделирование, проектную деятельность. На занятиях звучали нестандартные задания, логические задачи и неожиданные вводные, выстроенные с учетом реакции детей. Индивидуальный стиль каждого педагога отметили члены жюри и школьники.

Учитель начальных классов лицея № 2 городского округа Воскресенск Ангелина Рязанцева провела урок русского языка во 2 классе. Она подчеркнула творческую атмосферу и активность детей, а также возможность профессионального обмена с коллегами. Учитель музыки лицея Шатуры Татьяна Трофимова организовала для третьеклассников музыкальную сказку «Волк и семеро козлят на новый лад» и отметила важность эмоционального отклика и творческой вовлеченности учеников.

По итогам испытания жюри оценило профессионализм, гибкость и методическое мастерство конкурсантов. Все участники успешно справились с заданием.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.