В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов образовательных организаций

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В Московской области в шестой раз прошел форум молодых специалистов ПОО «Молодые педагоги: новые лидеры профессионального образования» c международным участием. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В этом году мероприятие прошло на базе межрегионального центра компетенций (МЦК) — техникума имени С. П. Королева. В нем приняли участие более 120 начинающих педагогов системы СПО.

До начала форума для участников организовали вебквиз по мультпедагогике и стратегическую игру на педагогическую коммуникацию, которые помогли присутствующим освоиться и познакомиться друг с другом.

В рамках стратегической сессии участники обсудили вопросы, связанные с особенностями формирования педагогической техники и педагогической технологии молодого преподавателя СПО, эффективными технологиями учебной деятельности для формирования профессиональных компетенций студентов. Доклады представили профессора кафедры профессионального образования КУРО Юрий Шаронин и Ирина Сковородкина.

На сессии специалисты также посетили 10 активностей, среди которых были мастер-классы, деловые игры, интерактивы, и другие мероприятия, раскрывающие разнообразные стороны методического содержания профобучения.

Одним из форматов взаимодействия стала «Школа молодого педагога», в которой приняли участие победители и призеры региональных этапов Всероссийского конкурса «Мастер года». Помимо участия в образовательных и дискуссионных мероприятиях, участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов.

В завершение мероприятия состоялась экскурсия по инновационным лабораториям и полигону межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.