В Подмосковье прошел семинар с руководителями местных отделений «Ассоциации СВО»

Мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск состоялся семинар-совещание с участием руководителей местных отделений ассоциации ветеранов специальной военной операции и координаторов регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Цель встречи — укрепление координации между организациями, занимающимися поддержкой ветеранов СВО, обсуждение механизмов взаимодействия с органами власти, обмен опытом и выработка практических решений в работе с семьями участников боевых действий.

С приветственным словом выступила вице-губернатор Московской области Мария Николаевна Нагорная, отметив важность диалога между структурами, работающими с ветеранами, и подчеркнув, что поддержка участников СВО — приоритетная задача региона, поставленная губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым.

«Сегодняшняя встреча — это важный шаг к консолидации усилий в поддержке наших военнослужащих и их семей. Наша ключевая задача — выработать единый подход к решению актуальных вопросов, наладить эффективное взаимодействие на местах и объединиться в одну сильную команду — команду губернатора, команду Подмосковья», — отметила Мария Николаевна.

О текущей деятельности и задачах рассказали руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Ольга Владимировна Ермакова и глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская.

Отдельное внимание было уделено вопросам эффективного взаимодействия с органами власти. С докладом выступил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Сергеевич Лосунчуков.

Интеллектуальную часть программы открыл Александр Николаевич Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ, с лекцией на тему идеологии государственных процессов.

Во второй половине дня участников приветствовал депутат Государственной думы, сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Сергей Владимирович Колунов. В рамках его выступления состоялось торжественное вручение наград активным представителям ветеранского сообщества и социальным координаторам регионального фонда «Защитники Отечества».

Серия лекций продолжилась выступлением кандидата политических наук Виктории Евгеньевны Зиненко, посвятившей свое выступление мотивации общественной деятельности и работе с молодежью. Завершилась деловая программа практической лекцией психолога Ольги Викторовны Трифоновой, которая рассказала о тонкостях коммуникации и методах анализа собеседника.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи будут продолжаться и служить основой для укрепления ветеранского движения, усиления общественного диалога и реализации программ адаптации и развития.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.