В Подмосковье прошел региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Московской области прошел региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В нем приняли участие 24 лучших отряда обучающихся. Состязания организовали в г. о. Щелково на территории детского оздоровительного лагеря «Юнармеец» совместно с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщает пресс-служба организаторов.

«В наших первичных отделениях «Движения Первых» Подмосковья прошел отборочный этап. На муниципальном этапе в обновленной «Зарнице» приняли участие 10 тыс. детей от 7 до 17 лет. На региональный отобрали лучших обучающихся. Они показали свою строевую, спортивную и огневую подготовку, общевойсковую грамотность, знания отечественной истории и основ РХБЗ, прошли военизированную полосу препятствий и сразились в тактической игре», — отметил председатель «Движения Первых» Московской области Юрий Макеев.

Также на региональных этапах игры учащиеся проходили испытания по условным военным специальностям, среди которых тактическая медицина, инженерно-саперное дело, управление беспилотниками, кибербезопасность и противодействие фейковой информации.

Победителями регионального этапа в средней возрастной группе стала команда из г. о. Чехов, в старшей — из г. о. Воскресенск. Отряды-победители теперь будут представлять область на окружном полуфинале, который состоится в июне и июле.

На региональных этапах Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» соревнуются более 25 тыс. школьников и учащихся учреждений среднего профобразования из 89 субъектов России. Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре. За звание лучших в нем сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.

Больше информации представлено на о фициальном Telegram-канале игры, а также на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.