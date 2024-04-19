В Подмосковье прошел первый образовательный модуль кадрового проекта «ПолитСтарт»

В рамках инициативы по развитию политической активности и профессионального роста, «Единая Россия» успешно провела первый образовательный модуль кадрового проекта «ПолитСтарт» в Московской области. Участие в обучении приняли кандидаты предварительного голосования «Единой России», которые только начинают свой путь в политике и политтехнологиях. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил депутат Госдумы, куратор проекта «ПолитСтарт» в Московской области Александр Толмачев, подмосковный регион на сегодняшний день является лидером по количеству зарегистрированных участников в образовательном проекте партии.

«Уникальность нашего обучения в Подмосковье состоит в том, что даже соседние регионы, не только Москвы, но и центрального федерального округа, регистрируются на наши площадки. Это связано с тем, что с 2019 года мы готовим солидную программу, не уступающую высшей партийной школе, или федеральному образовательному проекту, который готовят наши коллеги. И сегодня, на очной части обучения, мы видим наших коллег из Москвы, которые приехали, чтобы получить уникальный опыт. Обучение будущих лидеров будет проходить на протяжении месяца и включать в себя 4 образовательных модуля в области политики и политтехнологий», — сказал Толмачев.

В рамках первого образовательного модуля, участники получили возможность углубленно изучить принципы и стратегии политической деятельности, а также принять участие в практических заданиях, направленных на развитие аналитического мышления и коммуникативных навыков.

По словам руководителя Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, эксперта в области технологий образования Сергея Шафоростова, основной темой первого образовательного модуля было — умение сформировать свое положение в политической области.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Позиционировать себя в данном направлении деятельности — является темой крайне актуальной и важной для всех участников. В современном мире, где политика играет ключевую роль в формировании общества и принятии важных решений, умение выстраивать свою позицию может определить успех или неудачу. Этот модуль поможет участникам разобраться в основных принципах и стратегиях позиционирования, научиться выделять свои сильные стороны, формулировать свои цели и ценности, а также эффективно коммуницировать. Важно, чтобы каждый из присутствующих осознал свою уникальность и смог выделиться среди других участников процесса», — рассказал Сергей Шафоростов.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря этому модулю, присутствующие смогут успешно начать свой путь в политической деятельности.

«ПолитСтарт» — это уникальная возможность для молодых людей проявить себя, развить лидерские качества и получить необходимые навыки для успешной карьеры.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Так, одним из участников образовательного проекта стал исполнительный секретарь местного отделения партии в Орехово-Зуевском городском округе Дмитрий Нестеров. По его словам, данное мероприятие носит уникальный характер, так как позволяет получить ценные навыки, расширить свои знания в области государственного управления.

«Благодаря участию в проекте, я надеюсь получить ценный опыт от наставников с большим „багажом знаний“ в политической деятельности. Моя цель — извлечь из программы информацию, которая поможет мне не только участвовать в праймериз, но и добиться победы, чтобы в итоге стать членом Совета депутатов местного уровня. Участвуя в проекте, можно лично задать вопрос наставнику и получить реальные советы на его примере», — прокомментировал Нестеров.

В программе «ПолитСтарта» принимают участие не только те, кто уже имеет опыт в политической сфере, но и новички, которые впервые пробуют свои силы в этой области.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Одним из таким участников был Филипп Чернов из городского округа Щелково. Он присоединился к участию в проекте в надежде на успешное испытание своих сил в политике.

«Я уже долгое время занимаюсь общественной деятельностью в городе и сейчас решил испытать свои силы в именно в политической области. Для меня важно научиться понимать свои цели и уметь организовать свою работу в рамках избирательной кампании. Здесь рассказывают о многих аспектах деятельности, на которые стоит обратить внимание, особенно таким новичкам, как я. Уверен, что благодаря опыту выдающихся политиков, технологов и спикеров, мы сможем успешно реализовать свои цели», — сказал участник проекта.

Первый образовательный модуль в рамках «ПолитСтарта» стал отправной точкой для перспективных специалистов, желающих принять участие в политической жизни Московской области. Участники получили уникальную возможность погрузиться в мир политической деятельности, а также узнать о ключевых аспектах работы в этой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.