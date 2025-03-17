В Подмосковье прошел обучающий семинар для представителей НКО «Добрые встречи»

В семинаре приняли участие представители 16 некоммерческих организаций, работающих в различных сферах: социальной поддержки, экологии, культуры, образования и других. Участники смогли задать экспертам актуальные вопросы, обменяться опытом и получить подробные разъяснения по ключевым аспектам деятельности некоммерческого сектора.

«Некоммерческие организации играют значимую роль в социальной сфере, и важно, чтобы они имели возможность взаимодействовать с государством в удобном формате, получая поддержку и необходимые разъяснения. Такие встречи помогают выстраивать этот диалог и находить решения, полезные для общества. Отмечу также, что работа с НКО — одно из приоритетных направлений для сторонников», — подчеркнула председатель регионального Совета сторонников партии Елена Андреева.

Формат «Добрых встреч» направлен на укрепление взаимодействия между НКО, сторонниками партии и органами власти. Это площадка для открытого диалога, где представители некоммерческого сектора могут не только получить ответы на свои вопросы, но и предложить инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан.

Планируется, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе до конца года. Это позволит некоммерческим организациям активно участвовать в обсуждении важных вопросов, находить совместные решения и укреплять партнерство с государством.

Сторонники «Единой России» продолжат поддерживать инициативы НКО, способствуя развитию гражданского общества и реализации социально значимых проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.