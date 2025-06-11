В Подмосковье прошел III областной хореографический конкурс среди долголетов

В Подмосковье прошел III областной конкурс хореографических коллективов для людей старшего поколения «Танцуй, Россия», посвященный Дню России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

В конкурсе приняли участие представители 16 городских округов Московской области. Всем участникам предстояло выступить в трех заявленных номинациях: Танцы народов России, Патриотический танец, Эстрадный танец.

Все номера, которые были представлены, отличались оригинальностью постановки, красочными сценическими костюмами и высоким уровнем хореографического мастерства. На протяжении всего конкурса в зале звучали громкие аплодисменты и возгласы: «Браво! Молодцы!». Энергия и восторг наполнили зал, поддерживая участников и создавая неповторимую атмосферу праздника.

В результате места распределились следующим образом:

Номинация «Танцы народов России»

1 место — коллектив «Сударыни» (Волоколамск)

2 место — коллектив «Звезды старшего поколения» (Голицыно)

3 место — коллектив «В движении» (Шаховская)

Номинация «Патриотический танец»

1 место — коллектив «Акварели» (Коломна)

2 место — коллектив «Позитив» (Ивантеевка)

3 место — коллектив «Семья» (Можайск)

Номинация «Эстрадный танец»

1 место — коллектив «Хабиби-клуб 55+ (Истра)

2 место — коллектив «Барыня» (Балашиха)

3 место — коллектив «Вдохновение» (Наро-Фоминск)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.