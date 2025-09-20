В Подмосковье прошел День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС РФ

Руководство и сотрудники ГУФСИН России по Московской области приняли участие в мероприятие ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС Российской Федерации в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре. Об этом сообщило пресс-бюро ФСИН России.

22 сентября — особенная для личного состава уголовно-исполнительной системы дата, проникнутая горечью утраты и гордой преданностью памяти товарищей, которые пожертвовали самым дорогим — собственными жизнями — во имя высоких идеалов служения Родине, воплощенных их мужеством в бессмертном подвиге.

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации тесно связан с историей взаимодействия ФСИН России, Русской Православной Церкви и Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря, в состав архитектурного ансамбля которого входит Храм в честь преподобного Пимена Угрешского — многолетнего настоятеля древней обители, преобразовавшего ее в процветающий монастырь и крупный духовный центр.

В 2000 году преподобный Пимен Угрешский был причислен к лику Московских святых, а в 2004 году состоялось его всероссийское прославление.

Храм, названный его именем, был возведен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго на личные средства и при поддержке личного состава и ветеранов пенитенциарного ведомства и посвящен сотрудникам уголовно-исполнительной системы, ценой жизни исполнившим свой долг перед Отчизной, защищая основы общества — закон и правопорядок.

В память об их оборванном трагедией доблестном пути в стенах святыни установлены мраморные плиты, на которых золотыми буквами высечены имена 218 героев, чья самоотверженность стала назиданием будущим поколениям сотрудников УИС.

К настоящему времени благодаря пожертвованиям и личному участию сотрудников и ветеранов УИС и благотворителей в храме и на прилегающей территории завершены ремонтно-реставрационные работы и роспись внутреннего убранства.

Мозаичное и живописное оформление выполнено в стиле древнерусского искусства с ориентацией на творчество преподобного Андрея Рублева, отличается изысканной легкостью письма и цветовой гаммы с преобладанием светлых, радостных тонов.

Авторы, благотворители, художники, реставраторы, а также все неравнодушные, кто оказывает помощь в улучшении и преображении храма, были поощрены руководством ФСИН России.

22 сентября 2002 года глава Русской Православной Церкви Алексий Второй совершил чин освящения храма, к этому знаменательному событию приурочен День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, который был учрежден в 2022 году.

В 2024 году по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева в связи с 145-летием образования пенитенциарного ведомства Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем личного состава ведомства.

В мероприятиях, посвященных памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, пожертвовавших жизнью при исполнении служебных обязанностей, приняли участие заместитель руководителя ФСИН России Александр Матвеенко, врио заместителя главы пенитенциарного ведомства Андрей Шмидко, директор Департамента государственной политики в сфере уголовно-исполнительной системы Минюста России Владимир Шведов, председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Салих Шамсунов, председатель Совета Региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата уголовно-исполнительной системы Леонид Ширяев, заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России Михаил Хасьминский, президент благотворительного фонда «Достойно Есть» Илья Аристов, летчики-космонавты Герои Российской Федерации Олег Кононенко и Иван Вагнер, епископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Николо-Угрешского мужского ставропигиального монастыря Мефодий, родственники погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также представители Администрации Президента Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и благотворительных организаций, образовательных и научных учреждений, курсанты, ветераны и сотрудники УИС, в том числе территориальных органов ФСИН России по городу Москве и Московской области.

Члены семей погибших и курсанты образовательных организаций уголовно-исполнительной системы в рамках обзорной экскурсии познакомились со стилевыми особенностями архитектурного комплекса монастыря, который в этом году отмечает 645-летие основания, его богатой историей и хранящимися в нем святынями, а также житием и деяниями преподобного Пимена Угрешского.

По завершении экскурсионной части программы присутствующие проследовали в Храм преподобного Пимена Угрешского, где епископ Мефодий совершил литию по погибшим сотрудникам ФСИН России.

В продолжение мероприятия на площади перед Храмом преподобного Пимена Угрешского состоялся торжественный митинг, который открыл приветственным словом заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко.

В своей речи генерал-лейтенант внутренней службы уделил особое внимание мероприятиям по увековечению памяти о героизме и мужестве сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые, невзирая на риски для жизни, выполнили свой священный долг, в том числе на полях сражений специальной военной операции.

В настоящее время по всей России установлено более 1 000 мемориальных объектов в честь павших сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также издано более 300 памятных книг, которые призваны хранить для новых поколений историю их пламенного патриотизма и бесстрашия.

«Пусть память о коллегах и их подвигах живет в наших сердцах, добрых делах, дает силу и веру достойно продолжать служение на благо великой России», — сказал заместитель главы пенитенциарного ведомства.

К собравшимся обратился настоятель Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря епископ Мефодий, который рассказал об истории монашеской общины, которая укрепляла веру и испрашивала божественной благодати воинам-защитникам Отечества в ратном деле, о связи обители с событиями Куликовской битвы и Великой Отечественной войны.

«Память о тех сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний, которые положили жизни свои за Отечество и за наше благое бытие, за мирное небо над нашими головами молитвенно хранится здесь, в нашей обители, Николо-Угрешском монастыре, и эта память никогда не умрет», — отметил епископ Мефодий.

Преосвященнейший владыка подчеркнул высокие моральные качества сотрудников ФСИН России, пожелал им божией помощи в служении на благо России.

На митинге также выступил летчик-космонавт Герой Российской Федерации Олег Кононенко, посвятивший свою речь значению таких непреложных нравственных ценностей, как честь, долг, самопожертвование и патриотизм.

В завершение мероприятия участники почтили минутой молчания бессмертный подвиг сотрудников УИС, после чего состоялся торжественный проход взвода почетного караула сотрудников ФСИН России.