В Подмосковье произвели более 24 тыс тонн творога за 8 месяцев

Нежные сырники, ароматные запеканки и творожные десерты — приготовление этих любимых блюд невозможно без качественного творога. За 8 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили более 24,4 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковные производители занимают первое место как в Центральном федеральном округе, так и в общероссийском рейтинге, обеспечивая 22,4% всего объема творога в ЦФО и 7,5% от общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» и АО «Зеленоградское».

Творог — один из самых полезных и питательных продуктов, составляющий основу здорового рациона. Богатый легкоусвояемым белком, кальцием, фосфором и витаминами группы B, он особенно важен для детского питания, восстановления после физических нагрузок и поддержания здоровья костной системы.

В ведомстве отметили, что в регионе активно поддерживают производителей молочной отрасли и специально для них есть меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на портале «Мой АПК». За весь 2024 год объем производства творога в Московской области составил 34,8 тысячи тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.