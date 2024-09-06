В Подмосковье проходит конкурс «Марафон ESG»

В Подмосковье начался очередной конкурс «Марафон ESG» среди городских округов Московской области, который завершится в октябре. Его цель — оценка работы муниципальных образований и региональных ведомств по реализации проектов в области устойчивого развития и решению социальных и экологических проблем в регионе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

ESG — это принципиально новый подход к управлению капиталом, компаниями и территориями, который основан на трех главных принципах — забота об экологии, социальная ответственность и эффективное корпоративное управление. Марафон проводится по инициативе правительства Московской области и Сбербанка, который одним из первых в России начал внедрять принципы ESG в сфере корпоративного управления и взаимодействия с регионами.

Минэкологии первым среди подмосковных министерств заключило соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, направленное на распространение и развитие ESG-стандартов. Год от года количество участников марафона возрастает: на этом этапе в нем, помимо Минэкологии, участвуют министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, социального развития, физкультуры и спорта, энергетики. Это существенно расширяет поле применения ESG-принципов в Подмосковье, а также количество номинаций самого марафона.

В марафоне прошлого года приняли участие 57 городских округов. По итогам мероприятия первое место в рейтинге заняли Люберцы, второе — Королев, третье — Можайский городской округ.

Дополнительные призы от каждого министерства получили еще три округа: Минэкологии присудило гран-при в номинации «Чистая территория» Ступину, Минспорта в номинации «Территория спорта» отдало голос за Балашиху, а Минсоцразвития наградило Красногорск за самую дружественную инфраструктуру проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.