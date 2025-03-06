В Подмосковье продолжают мероприятия по пресечению незаконной торговли алкоголем

Работы по данному направлению ведутся во всех городских и муниципальных округах. В контрольно-надзорных мероприятиях задействованы сотрудники Минсельхозпрода Московской области, представители правоохранительных органов, а также сотрудники администраций. Во время рейдов проводится информирование предпринимателей об ответственности за нарушение требований действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Подольске сотрудники управления потребительского рынка совместно с УМВД проверили, как соблюдаются правила продажи спиртосодержащих напитков на 3 объектах. В одном из магазинов обнаружены нарушения, составлен протокол об административном правонарушении, изъята продукция. Предпринимателю грозит штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей.

В Долгопрудном представители администрации совместно с правоохранительными органами в ночь с 3 на 4 марта провели выездное мероприятие по выявлению нарушений реализации алкоголя в ночное время. В продуктовом магазине, расположенном в доме № 5А на улице Спортивной, был зафиксирован факт продажи двух бутылок слабоалкогольной продукции после 23:00. Составлены протоколы об осмотре места происшествия и административном правонарушении.

В отношении деятельности данной торговой точки, а также других региональных магазинов, работающих с нарушениями, ведутся проверочные мероприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.

Закон ранее был принят Мособлдумой. Он вступит в силу с 1 сентября.