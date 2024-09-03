В Подмосковье продолжается увеличение популяции редких грибов

В этом году грибной сезон выдался удачным не только для любителей «тихой охоты», но и для специалистов. Так, сразу из двух городских округов поступили сообщения о находках грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В городе Пущино, прямо рядом с подъездом многоэтажного жилого дома жители обнаружили место обитания звездовика сводчатого, причем выявлена целая группа краснокнижных грибов. Зачастую популяции этого гриба образуют круги, которые в народе именуются «ведьмиными кольцами».

В Солнечногорске выявлен трутовик разветвленный, или зонтичный. Группа трутовиков чаще всего образует одно поселение, в котором может быть до 200 и более отдельных экземпляров.

Новые находки краснокнижных грибов свидетельствуют о том, что ценные экосистемы Подмосковья сохраняются даже в городских условиях.

В заказнике «Коренные ельники Шаховского лесничества» были впервые выявлены ежовик коралловидный, паутинник фиолетовый, млечник древесинный и леоция студенистая, в заказнике «Леса Серебряноборского лесничества» Одинцовского округа найдено в одном местообитании более 20 плодовых тел ежовика коралловидного, а в Ленинском округе зафиксирован молодой дубовик крапчатый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.