В Подмосковье продлили прием заявок на социальную ипотеку для учителей

Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для учителей продлили в Московской области до 27 марта 2026 года. Педагоги могут подать документы через региональный портал госуслуг или по электронной почте, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По условиям программы регион полностью оплачивает стоимость квартиры, а участник выплачивает только проценты по ипотечному кредиту. Подать документы можно через региональный портал государственных услуг или по адресу электронной почты soc-ipoteka@mo-kuro.ru.

Участвовать в программе могут учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ со стажем педагогической работы в России не менее пяти лет. Возрастные требования — до 50 лет для женщин и до 55 лет для мужчин.

Также претендовать на поддержку могут молодые учителя до 35 лет независимо от специальности. Для этого необходимо иметь не менее трех лет педагогического стажа в образовательных организациях Московской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (499) 189-59-51, доб. 305, +7 (498) 602-10-13, +7 (498) 602-11-49.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.