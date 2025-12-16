В Подмосковье продлили онлайн-урок по нейросетям до 21 декабря 2025 года

Урок «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность», подготовленный экспертами Яндекса, будет доступен школьникам Подмосковья до 21 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Более 33 тысяч школьников Подмосковья уже прошли онлайн-урок по нейросетям и цифровой безопасности, где познакомились с работой искусственного интеллекта и получили сертификаты. Теперь еще больше учащихся смогут пройти тренажер благодаря продлению сроков.

Занятия доступны на платформе «Урок цифры». Пройти задания можно самостоятельно дома или на школьных уроках.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.



Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.