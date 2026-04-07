В Подмосковье приставы взыскали более 136 млн рублей долгов

Судебные приставы Подмосковья добились погашения многомиллионных долгов по разделу имущества и алиментам, а также передали конфискованные автомобили на нужды спецоперации. Общая сумма взысканий по отдельным производствам превысила 136 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

По решению суда с жителя региона взыскали 17,5 млн рублей в пользу бывшей супруги при разделе имущества. После возбуждения исполнительного производства приставы арестовали счета должника и запретили регистрационные действия в отношении пятиуровневой парковки на 300 машиномест, земельного участка площадью 1 600 кв. м, квартиры и автомобиля. Перспектива штрафа свыше 2 млн рублей побудила мужчину полностью погасить долг уже на следующий день.

В Коломне другой должник выплатил более 119,2 млн рублей по двум исполнительным листам в установленный пятидневный срок. Приставы арестовали его банковские счета и ввели запрет на регистрационные действия с имуществом, что позволило добиться исполнения решения суда.

В Орехово-Зуеве по решению суда конфискованы автомобили двух женщин, повторно управлявших транспортом в состоянии опьянения. Машины переданы Министерству обороны на основании постановления правительства РФ № 1470 от 8 сентября 2023 года. С начала года приставы ГУФССП России по Московской области направили на нужды спецоперации 10 автомобилей.

В Красногорске, в Павшинской Пойме, по иску администрации опечатана торговая галерея, расположенная в охранной зоне водопровода и на напорной канализации. Эксплуатация объекта приостановлена до решения суда.

В Мытищах приставы взыскали с местного жителя 1 млн 934 тыс. рублей задолженности по алиментам. Мужчина имел несколько источников дохода, включая официальную работу, выплаты по договорам ГПХ и две пенсии. После ограничений на выезд за границу и запрета регистрационных действий долг был полностью погашен.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.