В Подмосковье предотвратили сброс более 2,1 тыс куб м строительных отходов

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с другими ведомствами провели 45 экологических рейдов и предотвратили незаконный сброс свыше 2 100 куб. м строительных отходов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала 2025 года в Подмосковье инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с сотрудниками министерства экологии, главного управления региональной безопасности и полиции провели 45 экологических рейдов. В ходе мероприятий удалось предотвратить незаконный сброс более 2 101 м³ строительных отходов.

По итогам рейдов к ответственности по ч.1 ст. 6.26 КоАП Московской области привлекли 100 нарушителей. Общая сумма административных штрафов составила 300 тыс. рублей. На штрафстоянку отправили 18 транспортных средств, задействованных в незаконной перевозке отходов.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что такие рейды проходят регулярно в разных округах региона для предотвращения нарушений экологического законодательства и образования несанкционированных свалок. Работа по выявлению и пресечению незаконной транспортировки строительных отходов в регионе будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.