В Подмосковье поздравляют сотрудников СИЗО с профессиональным праздником

Ежегодно 31 октября сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник — День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем. В этом году личный состав и ветераны учреждений уголовно-исполнительной системы отмечают 62-ю годовщину образования следственных изоляторов. Именно 31 октября 1963 года решением Коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР был образован новый вид учреждений — следственный изолятор. Праздник учрежден в 2006 году, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Основным приоритетом в деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы является надежная изоляция лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и обеспечение тем самым объективного и полного расследования уголовных дел. А также соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, создание условий содержания, соответствующих требованиям федерального законодательства.

ГУФСИН России по Московской области — единственный территориальный орган УИС России, имеющий в своем составе 10 следственных изоляторов и два участка, функционирующих в режиме СИЗО. Расположены все эти учреждения в девяти городских округах Подмосковья. При этом история каждого подразделения по-своему уникальна.

Так, в декабре 2024 года СИЗО-7 (г. Егорьевск) отпраздновал свое 65-летие в статусе следственного изолятора (приказ МВД № 873 от 19 декабря 1959 г.). Однако, первое упоминание об учреждении было в 1785 году, когда Екатерина II издала Указ о строительстве острога в городе Егорьевске. Здание изначально было деревянным. В 1787 году Императрица создала проект Устава о тюрьмах, заложив в нем основы будущей пенитенциарной системы России. Самым молодым подразделением пенитенциарной системы региона является СИЗО-11, место дислокации которого подмосковный город Ногинск. Это учреждение введено в строй 1 августа 2013 года.

Службу в следственных изоляторах несут сотрудники охраны, оперативных, воспитательных служб, юристы, психологи, медицинские работники. От всей души поздравляем работников и ветеранов следственных изоляторов с профессиональным праздником. Легкой службы на страже закона и порядка, крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству.