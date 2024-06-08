В Подмосковье поздравили сотрудников учреждений с Днем социального работника

«Сегодня мы чествуем и благодарим тех, кто делом своей жизни выбрал помощь другим. До глубины души восхищает ваш путь милосердия. Отзывчивые и внимательные — социальные работники всегда рядом и готовы поддержать. Вы помогаете тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, тем, кто не может позаботиться о себе сам. Вас очень ждут бабушки и дедушки, на вас надеются люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми и дети-сироты. Сейчас со всей душой вы помогаете участникам специальной военной операции и их родственникам. Вы окружаете заботой и вниманием незнакомых людей и для многих становитесь по-настоящему близкими. Спасибо за верность профессии и чуткое сердце», — поздравил Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член «Единой России» Андрей Голубев отметил, что по значимости решаемых задач, социальная служба — важнейшая для общества.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин поздравил социальных работников во Фрязине. В детской школе искусств прошло торжественное награждение работников социальной структуры, в ходе которого наград были удостоены более 10 коллективов из трех городских округов: Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский.

«Дорогие соцработники, ваш профессионализм и преданность делу делают жизнь наших граждан лучше и безопаснее. Спасибо вам за огромное трудолюбие, заботу и тепло, которые вы дарите людям каждый день. Пусть ваш труд будет всегда оценён по достоинству, а профессиональный путь наполнен успехами и благодарностью», — поделился в своей поздравительной речи Владимир Шапкин.

Депутат Мособлдумы, член «Единой России» Александр Орлов посетил центр социального обслуживания в Талдоме.

«Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда открыто людям. Что для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете, как свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм. Так пусть же судьба дарует вам за вашу доброту счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и всем вашим близким! С праздником!» — сказал депутат.

В Котельниках к поздравлениям присоединилсядепутат Мособлдумы, член «Единой России» Владимир Жук. Он совместно с местным партактивом поздравил семью Плешаковых, которые уже много лет трудятся в отрасли. Татьяна и Александр — социальные работники отделения дневного пребывания «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Люберецкий“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.