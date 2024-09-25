В Подмосковье поступило порядка 92 млн вызовов на номер «112»

Система-112 создана в Подмосковье распоряжением губернатора Московской области. Подмосковье является пилотным регионом внедрения Системы-112. Опытная эксплуатация системы началась 1 июня 2015 года, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С начала работы в регионе номера «112» на него поступило более 91 миллиона вызовов. За 9 лет эксплуатации в систему было внедрено свыше 30 новых функций, в том числе геопозиционирование, мобильное приложение, СМС-информирование о статусах реагирования бригад 01, 03 и 04, развитие интеграции с порталом «Добродел» и многое другое.

Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. Благодаря этому время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия удалось сократить на 30 минут.

Обратиться за помощью можно позвонив или отправив СМС на номер «112», через мобильное приложение «112МО», систему «ЭРА-ГЛОНАСС», а также посредством чат-бота.

С начала года жители и гости региона обратились в службу спасения более 9 миллионов раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.