В Подмосковье подвели промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства

В Московской области продолжается онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Свыше 566 тысяч человек уже решили, какие общественные пространства требуют обновления в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Пятый год мы проводим голосование по выбору объектов для благоустройства, чтобы повысить уровень комфорта во всем регионе и привлечь жителей к решению вопросов развития городской среды. Важно, что люди участвуют в голосовании, так как это гарантирует, что мы сделаем то, что действительно нужно. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. За прошедший месяц более 566 тысяч человек приняли участие в голосовании», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди самых активных муниципалитетов — Пушкинский округ, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки и Реутов. Жители голосуют за разнообразные проекты: от модернизации детских площадок и создания скейт-парков до комплексной реконструкции городских площадей.

В Подольске наибольшее количество голосов набрал Славянский бульвар — свыше 25 тысяч. Красковский карьер в Люберцах поддержали порядка 24 тысяч жителей. Третье место по количеству голосов занимает городской парк «Дубки» в Химках с промежуточным результатом в 18,5 тысячи голосов. Также активно голосуют за территорию между улицами Талсинская и Молодежной набережной в Щелково — 17,5 тысячи голосов.

В Раменском районе лидером голосования пока является набережная озера Пионер, за которую отдали голоса почти 14 тысяч человек. В Домодедово наибольшую поддержку получил сквер вблизи Востряковского городского Дома культуры — 13,7 тысячи голосов. В Богородском округе самым популярным объектом стал парк «Волхонка», собравший около 12 тысяч голосов.

Помощь в голосовании оказывают волонтеры. Добровольцы ежедневно работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, в образовательных учреждениях во всех округах. Активисты рассказывают о проекте, объясняют правила голосования и помогают при необходимости определиться с понравившейся территорией.

«Меньше месяца осталось до завершения Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. С самого первого дня сделать свой выбор жителям помогают наши волонтеры Подмосковья. Ребята рассказывают о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно проголосовать на портале. Волонтерский штаб насчитывает более 3,6 тыс. человек. Это большая и слаженная команда, которая смогла привлечь к голосованию более 126 тысяч человек!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Принять участие в голосовании может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого необходимо до 12 июня включительно выбрать на сайте госуслуг отметить понравившийся проект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.