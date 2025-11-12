В Подмосковье подвели итоги конкурса «Молодой правозащитник 2025»

В Подмосковье завершился ежегодный региональный конкурс «Молодой правозащитник Московской области», направленный на развитие правозащитного движения среди молодежи. Конкурс проведен Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Московской области совместно с Молодежным советом. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Все участники на высоком уровне продемонстрировали свои навыки в области защиты прав и свобод человека. Нам было трудно определить призовые места, так как каждый конкурсант проявил профессионализм

и искреннюю вовлеченность в правозащитную деятельность. Поздравляю победителей и желаю им, а также всем молодым правозащитникам нашего региона значительных успехов», — отметила Ирина Фаевская.

В конкурсе приняли участие представители из разных муниципальных образований Подмосковья. Конкурсанты представили результаты своей деятельности в сфере защиты прав граждан, правового просвещения, участия в волонтерских и общественных проектах.

На финальном этапе участники защитили проекты, рассказали о том, как реализовали свои идеи, и ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.

По итогам заседания жюри победителями и призерами стали:

1 место — Кущевой Евгений Николаевич (г. Люберцы);

2 место — Кондратьева Дарья Олеговна (г. Реутов);

3 место — Саливанова Александра Николаевна и Власова Василиса Сергеевна (г. Подольск).

Все участники — достойные молодые правозащитники. Например, победитель конкурса Евгений Кущевой начал свою правозащитную деятельность благодаря личной истории. Пенсионный фонд дважды отказал его матери в назначении досрочной страховой пенсии по старости, не засчитав стаж работы в районах Крайнего Севера.

Чтобы обрести необходимые знания и профессиональные навыки, Евгений решил обратиться в Юридическую клинику. Под руководством своего наставника он подготовил исковое заявление и впервые выступил в районном суде. Итогом стало благоприятное разрешение дела — суд вынес решение в пользу заявителя и назначил досрочную пенсию. С тех пор Евгений Кущевой активно продолжает деятельность в сфере правовой поддержки и защиты интересов граждан.

Члены комиссии отметили высокий уровень представленных работ, разнообразие направлений правозащитной деятельности и профессиональную подготовку участников.

Победителю и призерам конкурса будут вручены дипломы и памятные призы Уполномоченным в торжественной обстановке на церемонии награждения в день, приуроченный к празднованию Международного дня защиты прав человека 10 декабря.

С распоряжением об объявлении победителей можно ознакомиться здесь: https://upch.mosreg.ru/deyatelnost/pravovye-akty-gosorgana/rasporiazenie-gosudarstvennogo-organa-upolnomocennyi-po-pravam-celoveka-v-moskovskoi-oblasti-i-ego-apparat-ot-11112025-rupc-mo-192025-o-pobediteliax-konkursa-molodoi-pravozashhitnik-moskovskoi-oblasti-v-2025-godu.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.