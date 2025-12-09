В Подмосковье подвели итоги акции «Коробка храбрости»

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в 2025 году в рамках акции, организованной сторонниками партии «Единая Россия», собрано свыше 16 тысяч игрушек для детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации

Дети смогут выбрать из такой коробки награду за свою стойкость. Акция набирает всё большую поддержку среди жителей региона: в 2023 году было передано около 7 тысяч подарков, а в 2024-м — порядка 10 тысяч.

«В 2025 году благотворительная акция «Коробка храбрости» вновь показала свою масштабность. Мы видим, как акция объединяет тысячи неравнодушных жителей. Спасибо всем, кто поддержал наших ребятишек, – вместе с игрушками вы дарите детям свое душевное тепло и надежду на скорейшее выздоровление», – сказал Игорь Брынцалов.

В благотворительной акции приняли участие депутаты всех уровней, сторонники, молодогвардейцы и неравнодушные жители Подмосковья.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв совместно с депутатом Мособлдумы Николаем Черкасовым передал подарки в Щёлковскую детскую поликлинику. Среди них — наборы для творчества, игрушки, развивающие игры, фломастеры, цветные карандаши, краски и альбомы для рисования.

«Дети, которые проходят непростое лечение, особенно нуждаются в поддержке и положительных эмоциях. Такие акции помогают сделать их день немного ярче и подарить им чувство заботы», — отметил Александр Толмачёв.

В Шатуре секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Прилуцкий вместе с коллегами по партии передал наполненную «Коробку храбрости» в детское инфекционное отделение Шатурской больницы.

«Даже небольшой подарок может поднять настроение ребенку и добавить позитива в процесс выздоровления. Мы видим, как светятся глаза детей, когда они получают эти простые, но такие нужные им вещи. Для нас это лучшая награда и стимул продолжать подобные проекты», — отметил Николай Прилуцкий.

Депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова вручили собранные игрушки в Волоколамскую больницу. А в Рузе председатель Совета депутатов от «Единой России» Ирина Вереина вместе с активистами партии и молодогвардейцами вручили подарки юным героям, проявившим невероятную храбрость в борьбе за своё здоровье.

Председатель регионального Совета сторонников Елена Андреева подчеркнула, что в этом году в акции приняли участие свыше 3800 участников.

«Было установлено более 100 коробок по всему региону, к акции подключились 4 тысячи жителей региона. Каждая игрушка — это не просто подарок, а важный знак поддержки, который помогает детям чувствовать себя увереннее и приносит радость в трудные моменты на пути к выздоровлению», — сказала Елена Андреева.

Акция «Коробка храбрости» проводится сторонниками партии «Единая Россия» уже в 13-й раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.