В Подмосковье подготовили первого атомного сварщика

Мастер производственного обучения Электростальского колледжа Андрей Гулькин завершил программу «Атомная школа сварки» и стал первым атомным сварщиком в регионе. Обучение прошло на площадке федерального технопарка профессионального образования в Калуге, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Андрей Гулькин имеет более 15 лет опыта работы в профильных организациях, в том числе в компании «Атоммашэкспорт». Полученные знания он применяет в подготовке студентов и возглавил первый в стране отряд атомных сварщиков.

Проект «Атомная школа сварки» направлен на создание сети учебно-производственных центров по сварочным технологиям на базе учреждений среднего и высшего профессионального образования. Для преподавателей разработаны короткие курсы по методологии различных способов сварки, включая ручную дуговую сварку покрытым электродом, ручную аргонодуговую сварку, полуавтоматическую сварку в среде защитных газов и сварку порошковой проволокой.

«Современный сварщик — важная и востребованная профессия, особенно в отраслях технологического лидерства», — отметил начальник центра развития профессионального образования Корпоративного университета развития образования Московской области Алексей Овчинников.

Он добавил, что до конца 2026 года пять колледжей Подмосковья планируют перейти на новый формат подготовки, повысить квалификацию преподавателей и аккредитовать учебные площадки. В рамках проекта также протестируют инструменты искусственного интеллекта для подготовки будущих специалистов.

Программа реализуется в рамках флагманского проекта Корпоративной академии «Росатом» и министерства просвещения Российской Федерации.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.