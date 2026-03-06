В Подмосковье подготовили гид по букетам и свиданиям к 8 Марта

В Московской области к 8 Марта подготовили рекомендации по выбору букетов и идеи для необычных свиданий. Также в регионе подвели итоги работы цветоводческих хозяйств и проанализировали цены на тюльпаны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Восьмое марта традиционно остается одним из самых популярных праздников для покупки цветов. При выборе букета специалисты советуют учитывать возраст, предпочтения и любимые оттенки получателя. Классическим вариантом считаются розы: красные символизируют страсть, розовые — романтику. Также востребованы пионовидные розы, ранункулюсы, тюльпаны, гиацинты, лилии и фрезии.

Для мам и бабушек подойдут лилии и хризантемы, которые ассоциируются с чистотой, мудростью и заботой. Коллегам рекомендуют дарить нейтральные и элегантные композиции — например, тюльпаны или яркие герберы без личного подтекста.

В качестве альтернативы традиционному букету жителям предлагают агротуристические локации Подмосковья. Среди них — ферма «Российские альпаки», деревня хасок «Рузская Аляска», питомник «Дом енота», а также экскурсии на фабрики «Чистая линия» в Долгопрудном, «Победа» в Егорьевске и в музей истории молока и глазированного сырка «Ростагроэкспорт» в Пушкинском районе. Полный список доступен на портале «МОй АПК».

По данным ведомства, в регионе работают 11 цветоводческих хозяйств общей площадью 50 гектаров. В 2025 году валовый сбор срезанных цветов превысил 67,3 млн штук. Средняя цена одного тюльпана в букете из пяти цветов составляет 84,44 рубля, из семи — 99,86 рубля, из пятнадцати — 96,63 рубля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.