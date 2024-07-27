В Подмосковье поделились итогами работы инспекторского состава с 22–26 июля

Фото - © г о Павловский Посад/Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так, в период с 22 по 26 июля прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Химках сотрудниками МБУ «ОГХ» проведены работы по восстановлению тротуарной плитки на улице 9 Мая, в Орехово-Зуево восстановлена кровля многоквартирного дома № 17 на улице Крупской, а в Павловском Посада произведен покос дворовой территории от сорной растительности на улице Фрунзе и на улице Щорса

На территории городского округа Жуковский устранен навал крупногабаритного мусора на контейнерной площадки вблизи детского сада на улице Гагарина, а в Серпухове осуществлена уборка и приведена в надлежащее состояние территория детской игровой площадки вблизи дома № 143 на улице Ворошилова.

На территории Сергиева Посада отремонтированы ограждения и вывезены отходы вблизи дома № 7 улицы Театральной города Краснозаводск, а в Раменском в надлежащее состояние приведена контейнерная площадка и прилегающая к ней территория в деревне Загорново

В городском округе Мытищи камерами системы «Безопасный регион» зафиксировано 6 случаев незаконного сброса мусора. Нарушители привлечены к административной ответственности, в Лыткарино демонтировано аварийное ограждение у дома № 7/8 на улице Октябрьская

В Домодедово ликвидировано подтопление и произведена переукладка канализационных сетей в доме № 2 на улице Советской микрорайона Центральный, а в Чехове устранена течь в подвальном помещении дома № 100 на улице Московской. Также в Котельниках вблизи станции метро Котельники выполнены работы по уборке бытовых отходов, покосу травы, а также дополнительному посеву газона. На территории Истры проведены ремонтно-восстановительные работы несущей лестничной конструкции в подъезде дома № 5 поселка Агрогородок, а в Пушкино на улице Сретенской выполнены работы по восстановлению резинового покрытия дворовой территории вблизи домов № 1, 1к1.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.