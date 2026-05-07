В Подмосковье подали 900 онлайн-заявок на историко-культурную экспертизу

С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья подали около 900 заявок на получение заключения по акту государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Для получения заключения необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

К заявке прикладывают акт государственной историко-культурной экспертизы, выданный аттестованными экспертами-археологами и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. Также требуется предоставить документы и материалы, указанные в перечне приложений к акту.

Главное управление культурного наследия Московской области рассматривает заявление и представленные материалы, после чего готовит заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на участке, предназначенном для хозяйственного освоения.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 13 рабочих дней. Готовое решение направляют заявителю в личный кабинет на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.