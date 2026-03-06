В Подмосковье подали 1,5 тыс заявлений на спортивные разряды

Порядка 1,5 тысячи заявлений на присвоение спортивных разрядов подали с начала 2026 года через портал госуслуг Московской области. Услуга позволяет оформить разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на региональном портале госуслуг зарегистрировали около 1,5 тысячи обращений на присвоение спортивных разрядов. Электронная услуга размещена в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг».

Спортсмен может претендовать на разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд» при выполнении норм, требований и условий, установленных Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Заявление подают Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить цифровые копии документов. Услуга предоставляется бесплатно. Подать заявление также можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.