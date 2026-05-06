В Подмосковье подали 15 тыс онлайн-заявлений на статус многодетных

С начала 2026 года жители Подмосковья подали почти 15 тыс. электронных заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи через региональный портал. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Льготный статус дает право на бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получение земельного участка или денежной выплаты, а также бесплатное посещение музеев, парков и выставок.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Подать заявление могут семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, воспитывающие трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей либо детей до 23 лет, обучающихся очно.

В ведомстве отметили, что в онлайн-форму встроен умный сервис. Он автоматически проверяет сведения о детях заявителя в информационной системе министерства социального развития Московской области и формирует список. Пользователю необходимо выбрать каждого ребенка по очереди, а при отсутствии данных — внести информацию самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.